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Polícia

Jovem é morto a tiros dentro de tabacaria em Parauapebas

Gildevan de Oliveira Santos, de 21 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (4), em Parauapebas, no sudeste do Pará

Da Redação
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Gildevan de Oliveira Santos estava no estabelecimento quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um jovem identificado como Gildevan de Oliveira Santos, de 21 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (4), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta da meia-noite em uma tabacaria localizada na entrada do conjunto habitacional conhecido como “Casinhas”, no bairro Nova Carajás.

As primeiras informações apontam que Gildevan estava no estabelecimento quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O passageiro desceu do veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Após os tiros, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

Policiais militares isolaram a área para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia e pela remoção do corpo. Durante os levantamentos iniciais, foram encontradas cápsulas de munição calibre .380 na cena do crime.

A Polícia Civil do Pará (PCPA) instaurou inquérito para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Polícia Civil do Pará e aguarda retorno.

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