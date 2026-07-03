Suspeito de ameaçar e agredir a própria mãe morre após intervenção da Polícia Civil em Tucuruí

Um homem identificado como Rosemberg de Carvalho Sousa morreu após ser baleado durante uma intervenção da Polícia Civil em Tucuruí, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (2), durante o cumprimento de uma medida protetiva de urgência solicitada pela mãe do suspeito, que alegou estar sendo vítima de agressões.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe foi acionada para prestar apoio a um oficial de Justiça responsável por cumprir a decisão judicial. Conforme a corporação, o servidor havia sido ameaçado anteriormente ao tentar realizar a diligência sozinho e informou que a mulher estaria em situação de risco, em razão de constantes ameaças e agressões atribuídas ao próprio filho.

Ainda segundo a polícia, ao chegarem ao imóvel, os agentes foram recebidos com garrafadas e passaram a ser desacatados e ameaçados de morte pelo suspeito. Diante da resistência, os policiais utilizaram munições de menor potencial ofensivo na tentativa de conter a situação.

A Polícia Civil informou que, mesmo após o uso dos disparos não letais, Rosemberg teria avançado contra o delegado responsável pela ocorrência e tentou tomar a arma de fogo do policial. Nesse momento, foram efetuados disparos de arma de fogo para interromper a agressão.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.