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Polícia

Suspeito de ameaçar e agredir a própria mãe morre após intervenção da Polícia Civil em Tucuruí

O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (2)

O Liberal
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Suspeito de ameaçar e agredir a própria mãe morre após intervenção da Polícia Civil em Tucuruí. (Foto: Correio de Carajás)

Um homem identificado como Rosemberg de Carvalho Sousa morreu após ser baleado durante uma intervenção da Polícia Civil em Tucuruí, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (2), durante o cumprimento de uma medida protetiva de urgência solicitada pela mãe do suspeito, que alegou estar sendo vítima de agressões.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe foi acionada para prestar apoio a um oficial de Justiça responsável por cumprir a decisão judicial. Conforme a corporação, o servidor havia sido ameaçado anteriormente ao tentar realizar a diligência sozinho e informou que a mulher estaria em situação de risco, em razão de constantes ameaças e agressões atribuídas ao próprio filho.

Ainda segundo a polícia, ao chegarem ao imóvel, os agentes foram recebidos com garrafadas e passaram a ser desacatados e ameaçados de morte pelo suspeito. Diante da resistência, os policiais utilizaram munições de menor potencial ofensivo na tentativa de conter a situação.

A Polícia Civil informou que, mesmo após o uso dos disparos não letais, Rosemberg teria avançado contra o delegado responsável pela ocorrência e tentou tomar a arma de fogo do policial. Nesse momento, foram efetuados disparos de arma de fogo para interromper a agressão.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.

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