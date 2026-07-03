Suspeito de participar do assassinato de jovem encontrada morta na Cremação é preso em Belém

Foi preso nesta sexta-feira (3) o principal suspeito de envolvimento no assassinato de Amanda Letícia de Lima Filgueiras, de 27 anos, encontrada morta no bairro da Cremação, em Belém. A informação sobre a localização e prisão do investigado foi feita pela Polícia Civil.

“Equipes da Delegacia de Feminicídio (Defem) prenderam, há pouco, o principal suspeito de matar Amanda Letícia de Lima Filgueiras, de 27 anos. O crime ocorreu no último sábado (27), no bairro da Cremação. Ele foi encaminhado à Deam e, em seguida, será colocado à disposição da Justiça”, informou a PC.

Amanda Letícia foi encontrada morta no último sábado (27/6), em um terreno baldio. A investigação busca esclarecer a dinâmica do crime e a participação do suspeito na morte da jovem. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a motivação do homicídio nem sobre as circunstâncias em que o investigado foi localizado.

No dia em que a vítima foi encontrada morta, o corpo dela estava seminu, em um terreno abandonado próximo à Rua dos Caripunas, nas imediações de onde ela morava. Na ocasião, moradores relataram ter ouvido gritos na área antes da descoberta do corpo.