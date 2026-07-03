Dois homens são mortos a tiros em estrada de terra em Pacajá

Dois homens, que ainda não tiveram as identidades oficialmente confirmadas, foram encontrados mortos na manhã de quinta-feira (2), às margens da Vicinal Portel, em Pacajá, no sudoeste do Pará. As vítimas estavam em uma estrada de terra localizada a aproximadamente 26 quilômetros da área urbana do município. Não há informações sobre os autores do duplo homicídio.

Segundo informações da Delegacia de Polícia Civil de Pacajá, a equipe foi acionada por volta das 7h, após a Polícia Militar comunicar a localização dos corpos. No local, os agentes constataram que as vítimas apresentavam múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Informações preliminares apontam que os dois homens não seriam moradores da região.

Durante os primeiros levantamentos realizados na cena do crime, foram encontrados cerca de 33 estojos de munição, possivelmente de calibre 9 milímetros. Nenhum documento ou veículo que pudesse auxiliar na identificação das vítimas foi localizado.

A área foi isolada para garantir a preservação dos vestígios até a chegada da equipe da Polícia Científica do Pará, que realizou a perícia e providenciou a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime, identificar as vítimas e esclarecer a autoria e a motivação da execução.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.