Acidente é registrado na BR-010, entre São Miguel do Guamá e Irituia, no Pará

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (3/7) na BR-010, entre os municípios de São Miguel do Guamá e Irituia, no nordeste do Pará. Nas redes, imagens compartilhadas mostram o carro caído às margens da rodovia. Não houve feridos.

O motorista teria perdido o controle da direção em uma curva da estrada. Algumas pessoas que passavam pelo local pararam para tentar ajudá-lo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do susto, ninguém ficou ferido. Foram apenas danos materiais.