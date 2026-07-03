Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acidente é registrado na BR-010, entre São Miguel do Guamá e Irituia, no Pará

O motorista teria perdido o controle da direção em uma curva da estrada. Não houve feridos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra momentos após o acidente. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (3/7) na BR-010, entre os municípios de São Miguel do Guamá e Irituia, no nordeste do Pará. Nas redes, imagens compartilhadas mostram o carro caído às margens da rodovia. Não houve feridos.

O motorista teria perdido o controle da direção em uma curva da estrada. Algumas pessoas que passavam pelo local pararam para tentar ajudá-lo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do susto, ninguém ficou ferido. Foram apenas danos materiais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

acidente

br-010

são miguel do guamá

irituia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

DUPLO HOMICÍDIO

Dois homens são mortos a tiros em estrada de terra em Pacajá

O crime ocorreu na quinta-feira (2), às margens da Vicinal Portel

03.07.26 14h41

POLÍCIA

Na Bahia, Polícia Civil prende investigado por estupro virtual de adolescente paraense

A investigação iniciou após a jovem procurar a Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV) para denunciar o caso

03.07.26 12h32

POLÍCIA

'Gato': operação identifica irregularidades em 17 imóveis durante fiscalização na Grande Belém

De acordo com o levantamento realizado durante a operação, o volume estimado de energia desviada ultrapassa 203 mil quilowatt-hora (kWh), quantidade suficiente para abastecer aproximadamente 580 residências durante um mês

03.07.26 12h15

POLÍCIA

Acidente é registrado na BR-010, entre São Miguel do Guamá e Irituia, no Pará

O motorista teria perdido o controle da direção em uma curva da estrada. Não houve feridos

03.07.26 12h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Colisão entre moto e caminhonete mata diácona, marido e filho no sul do Pará

Os três estavam em uma moto e ocorreu uma colisão com uma caminhonete na saída de Xinguara para Água Azul do Norte

03.07.26 10h28

POLÍCIA

'Gato': operação identifica irregularidades em 17 imóveis durante fiscalização na Grande Belém

De acordo com o levantamento realizado durante a operação, o volume estimado de energia desviada ultrapassa 203 mil quilowatt-hora (kWh), quantidade suficiente para abastecer aproximadamente 580 residências durante um mês

03.07.26 12h15

POLÍCIA

Acidente é registrado na BR-010, entre São Miguel do Guamá e Irituia, no Pará

O motorista teria perdido o controle da direção em uma curva da estrada. Não houve feridos

03.07.26 12h06

POLÍCIA

Na Bahia, Polícia Civil prende investigado por estupro virtual de adolescente paraense

A investigação iniciou após a jovem procurar a Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV) para denunciar o caso

03.07.26 12h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda