Vendedor ambulante é morto a tiros no centro de Medicilândia 

O vendedor ambulante Francisco Alan Pereira da Silva, de 28 anos, foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (02/07), no centro da cidade de Medicilândia, na região sudoeste do Pará. Francisco Alan era bastante conhecido na cidade. Ele trabalhava na praça municipal com a venda de pastéis e panelada.

A vítima trafegava de motocicleta pelo cruzamento da travessa Dom Eurico com a rua Tiradentes, quando foi surpreendida por dois homens em outra motocicleta de cor escura. Os suspeitos atiraram contra a Francisco Alan que morreu no local. Francisco ainda conseguiu descer da motocicleta e tentou fugir correndo pela calçada, mas caiu poucos metros depois.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de Medicilândia. O jovem não resistiu e morreu no hospital.

Após o homicídio, equipes das polícias Civil e Militar iniciaram diligências para localizar os envolvidos no crime. Durante as buscas, um adolescente de 15 anos foi apontando como um dos principais suspeitos pelo assassinato. Ele foi localizado no bairro Cacoal.

De acordo com relato da Polícia Militar (PM), o adolescente teria reagido à abordagem e atirado contra os agentes de segurança. Os policiais revidaram e o adolescente foi baleado. Em seguida, ele teria sido socorrido pelos policiais e encaminhado para o Hospital Municipal de Medicilândia, mas não resistiu aos ferimentos.

O adolescente também era apontado por um suposto envolvimento em outros homicídios e tentativas de assassinato no município nos últimos meses.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio do vendedor Francisco Alan e busca identificar o segundo suspeito envolvido no crime, além de esclarecer a motivação do crime.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.