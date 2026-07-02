Trio suspeito de tentativa de homicídio é preso em Castanhal

Três suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio foram presos em Castanhal, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na noite de quarta-feira (1º), quando um homem foi baleado no bairro Fonte Boa.

Segundo as informações iniciais, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas nas proximidades da Rua D, esquina com rua H, quando recebeu um acionamento a respeito de um homem que teria sido baleado. No local, testemunhas relataram que um trio havia disparado contra a vítima e fugido a pé. Com as informações sobre as características dos suspeitos, os policiais iniciaram buscas.

No decorrer das diligências, moradores indicaram que os suspeitos teriam corrido em direção ao conjunto Ypê e teriam enterrado em um imóvel. No local, os PMs abordaram os suspeitos e realizaram uma revista. Um revólver calibre .38 com seis munições, sendo cinco deflagradas e uma picotada, foi encontrado.

De acordo com a versão policial, um dos abordados assumiu a autoria dos disparos contra a vítima. Ele também informou que estava acompanhado de outros dois suspeitos no momento do ataque. A vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA de Castanhal.

Conforme os agentes, a vítima foi atingida na região da clavícula e no pé, permanecendo consciente e sem risco aparente de morte. Ainda no hospital, o homem teria reconhecido o trio de suspeitos por meio de fotos. Os três homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, junto com a arma apreendida e as munições, para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil deve investigar a motivação do crime.

A Polícia Civil informou que dois suspeitos apresentados pela Polícia Militar foram presos em flagrante por tentativa de homicídio, nesta quarta-feira (01), em Castanhal. Após audiência de custódia, o Poder Judiciário decidiu pela manutenção das prisões. A delegacia do município investiga as circunstâncias do crime.