Homem é executado a tiros por falso entregador de comida em Marabá

Ronaldo Pinheiro Neves, de 56 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (2/7) na avenida Minas Gerais, em Marabá, no sudeste do Pará. Uma câmera de segurança registrou um momento em que o atirador, disfarçado de entregador de comida, se aproximou da vítima e efetuou cerca de 18 disparos.

Pelas imagens, é possível ver Ronaldo, de camisa vermelha e óculos escuros. Perto dele, há um homem mexendo no celular e uma mulher de vestido laranja. A vítima conversa com um outro homem, que logo depois desaparece do ângulo da filmagem e, logo depois, retorna até uma caminhonete estacionada.

Em poucos segundos, o suspeito surge, de camisa verde, com o rosto coberto por um capacete, segurando uma mochila de entregador de comida, parecendo esconder algo na outra mão. Ele vai até as costas de Ronaldo e atira três vezes, fazendo com que a vítima caísse na sarjeta. Na sequência, o suspeito recarrega a pistola, enquanto Ronaldo permanece deitado no chão e realiza, ao menos, 15 disparos a sangue-frio. Em seguida, o atirador foge, assim como a caminhonete com as pessoas que estavam próximas de Ronaldo.

Até agora, o suspeito de cometer o crime não foi localizado pelas autoridades, que seguem atrás dele. A motivação por trás do crime é mistério. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Marabá investiga o crime. “Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido”, comunicou a instituição.