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Polícia

Colisão entre caminhonete e motocicleta mata pai e filho em Belterra

Manoel Rodrigues Vasconcelos, de 40 anos, e Nicolas Gabriel Vasconcelos, 7, estavam em uma motocicleta junto com mais duas pessoas quando colidiram com uma caminhonete

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o homem que morreu no acidente (à esquerda) e o local do sinistro (à direita). (Foto: Reprodução | O Impacto)

Um acidente de trânsito registrado na noite de quarta-feira (1º/7), na Estrada 5, no município de Belterra, no oeste do Pará, terminou com a morte de pai e filho. Manoel Rodrigues Vasconcelos, de 40 anos, e Nicolas Gabriel Vasconcelos, 7, estavam em uma motocicleta junto com mais duas pessoas quando colidiram com uma caminhonete.

A Polícia Militar foi acionada ao caso. Quando a guarnição do 35º Batalhão chegou ao local, constatou a batida entre os veículos e que as duas vítimas tinham morrido. Moradores e o motorista da caminhonete envolvida no sinistro relataram que, supostamente, o motociclista teria avançado a preferencial, resultando na colisão frontal, de acordo com o portal O Impacto. No entanto, as autoridades ainda apuram as circunstâncias do episódio.

Ainda conforme O Impacto, Manoel conduzia a moto e levava Nicolas, uma adolescente de 14 anos, e uma outra pessoa, de identidade não revelada. As outras duas vítimas, que ficaram feridas, foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Santarém. O estado de saúde delas não foi revelado.

A Polícia Científica realizou a perícia e remoção dos corpos de Manoel e de Nicolas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

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