Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado dentro de canal na Cremação

O corpo de um homem foi encontrado no fim da tarde desta quarta-feira (1º) dentro de um canal no bairro da Cremação, em Belém. A vítima foi identificada apenas pelo apelido de "Lobatinho". Segundo moradores da área, ele estava desaparecido e havia sido visto pela última vez na segunda-feira (29).

O corpo foi localizado no canal da travessa Dr. Moraes com a rua Fernando Guilhon, ao lado da Igreja de Santo Antônio de Lisboa. Equipes dos órgãos de segurança foram acionadas para atender à ocorrência. O local foi isolado para a realização da perícia e a remoção do corpo.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia, Lobatinho estava em um bar na última segunda-feira (29), quando um grupo de homens armados chegou ao local e capturou a vítima. Ainda conforme as investigações preliminares, os suspeitos teriam amarrado o homem e o colocado em uma motocicleta, conduzida por outros criminosos, levando-o até a área do canal onde o corpo foi encontrado.

As primeiras apurações apontam que a vítima pode ter sido morta em uma ação conhecida como "tribunal do crime", expressão utilizada para se referir a execuções promovidas por organizações criminosas. No entanto, essa é apenas uma das linhas investigativas e ainda não foi confirmada pela polícia.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade dos suspeitos envolvidos.

Outro fato que chamou a atenção dos investigadores é que imagens de câmeras de segurança registraram Lobatinho, na madrugada do último sábado (27), na companhia de Amanda Letícia Figueira, de 27 anos. Horas depois, a jovem foi encontrada morta em um terreno baldio no bairro da Cremação, em uma área próxima à rua dos Caripunas.

A Polícia Civil investiga se os dois homicídios têm alguma relação. As diligências e os trabalhos investigativos deverão esclarecer a dinâmica dos crimes, identificar os autores e confirmar ou descartar a possível conexão entre os casos.