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Polícia

Casal é morto a tiros após ter a casa invadida em Redenção

O duplo homicídio foi registrado na noite de terça-feira (30/6)

O Liberal
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Casal é morto a tiros após ter a casa invadida em Redenção. (Foto: Redes Sociais)

Um casal foi morto a tiros na noite de terça-feira (30/6), dentro de uma residência localizada na Rua Tiradentes, no setor Vale da Serra, no município de Redenção, sul do Pará. As vítimas foram identificadas como Welliton Pereira, de 27 anos, e Milena Mendes. Segundo as informações iniciais, as vítimas tiveram a casa invadida por dois suspeitos armados.

Segundo relatos preliminares, dois homens chegaram ao imóvel em uma motocicleta, entraram no local e efetuaram diversos disparos contra o casal. Após o crime, os suspeitos fugiram. Moradores da região não conseguiram fornecer detalhes que ajudassem na identificação dos atiradores, nem informar as características da motocicleta utilizada na fuga.

A Polícia Militar foi acionada pelos moradores e esteve no local para atender à ocorrência. Em seguida, a Polícia Civil foi chamada para realizar os primeiros levantamentos periciais e dar início às investigações que irão apurar a dinâmica do duplo homicídio, a motivação do crime e a identidade dos responsáveis.

Os corpos das vítimas foram removidos após os procedimentos de perícia. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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