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Polícia

Preso que fugiu durante saída temporária é recapturado pela Polícia Civil em Soure

O homem estava escondido na casa de familiares, segundo a polícia 

O Liberal

A Polícia Civil do Pará recapturou, na tarde desta terça-feira (30), um homem que estava foragido do sistema prisional após não retornar de uma saída temporária. A prisão ocorreu por volta das 16h, no município de Soure, no arquipélago do Marajó.

De acordo com a polícia, Cleiton Carlos Soares Fernandes, conhecido pelo apelido de "Muafo", foi localizado escondido na casa de familiares, após diligências realizadas por equipes da Delegacia de Polícia Civil de Soure.

Segundo a Polícia Civil, o homem cumpria pena em regime semiaberto na Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel e era considerado foragido desde o dia 17 de junho deste ano, quando não retornou de uma saída temporária com monitoramento eletrônico. A evasão foi registrada no dia seguinte no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Cleiton possui condenações por tráfico de drogas e lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica.

Após a recaptura, os policiais deram voz de prisão ao foragido e o conduziram à Delegacia de Soure para os procedimentos legais. Em seguida, ele permaneceu custodiado na unidade policial, à disposição da Justiça, que será comunicada sobre a recaptura.

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