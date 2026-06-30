Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois homens são presos após manter funcionários reféns durante assalto a lotérica em Ponta de Pedras

Os suspeitos foram identificados pela Polícia Civil como Edan Thalisson Pinheiro Ribeiro, conhecido como "Criança", e Tiago Vieira Azevedo, o "Tiaguinho"

O Liberal
fonte

Dois homens são presos após manter funcionários reféns durante assalto a lotérica em Ponta de Pedras. (Divulgação | PC)

Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (30), após manterem três funcionários de uma casa lotérica reféns durante um assalto no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. A ocorrência mobilizou um grande aparato das forças de segurança e só foi encerrada por volta das 18h, após cerca de sete horas de tensão, iniciadas por volta das 11h, quando o crime teve início.

Os suspeitos foram identificados pela Polícia Civil como Edan Thalisson Pinheiro Ribeiro, conhecido como "Criança", e Tiago Vieira Azevedo, o "Tiaguinho". Com a dupla, foi apreendido um revólver calibre .38 municiado, utilizado na ação criminosa. A rendição ocorreu após uma longa negociação conduzida por equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Grupamento Fluvial e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que atuaram para garantir a liberação dos reféns sem registro de mortes ou feridos graves.

Segundo a Polícia Civil, os dois homens invadiram o estabelecimento armados e mantiveram funcionários sob ameaça. Durante as negociações, uma funcionária foi libertada por volta das 14h, após acordo conduzido pelo negociador da Polícia Militar. Outros dois reféns permaneceram no interior da lotérica até o fim da tarde.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos condicionaram a rendição à presença de familiares. Após articulação das forças de segurança, os parentes foram levados de Belém até Ponta de Pedras, chegando ao município por volta das 17h. Pouco depois, os dois homens se entregaram e libertaram os últimos reféns, encerrando a ocorrência de forma pacífica.

Durante as diligências, policiais também cumpriram buscas em um imóvel apontado como possível apoio logístico aos suspeitos. No local, foram apreendidos aparelhos celulares e munições de calibre .22. Uma mulher é investigada por suspeita de ter dado abrigo e apoio logístico aos criminosos.

A Polícia Civil informou ainda que, durante a ocorrência, foi cumprido um mandado de prisão contra Edan Thalisson Pinheiro Ribeiro, decorrente de regressão cautelar em um processo relacionado a um homicídio investigado no município de Vigia.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas. As investigações prosseguem para apurar a possível ligação dos envolvidos com organização criminosa e a participação de outras pessoas na ação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dois homens são presos após manter funcionários reféns durante assalto a lotérica em Ponta de Pedras
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Preso que fugiu durante saída temporária é recapturado pela Polícia Civil em Soure

O homem estava escondido na casa de familiares, segundo a polícia 

30.06.26 23h45

POLÍCIA

Dois homens são presos após manter funcionários reféns durante assalto a lotérica em Ponta de Pedras

Os suspeitos foram identificados pela Polícia Civil como Edan Thalisson Pinheiro Ribeiro, conhecido como "Criança", e Tiago Vieira Azevedo, o "Tiaguinho"

30.06.26 21h28

POLÍCIA

Advogada avalia que casos de maus-tratos a animais aumentaram consideravelmente no Pará

Laura Santos, integrante da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA), também comentou sobre a morte de uma cadela em Tucumã, no sul do estado

30.06.26 18h00

TRÂNSITO

Detran alerta condutores sobre infrações que podem suspender a CNH durante as férias

Alcoolemia (consumo de álcool e direção), excesso de velocidade e não uso do capacete estão entre as infrações gravíssimas autossuspensivas

30.06.26 17h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Belém: suspeito de envolvimento no latrocínio de motorista de app morre após confronto com a polícia

Com o suspeito, os policiais apreenderam um celular, munições e uma arma de fogo, além de drogas

25.06.26 16h27

POLÍCIA

Homem é morto a tiros nos fundos de bar em Parauapebas

O crime ocorreu por volta das 4h30 e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Ninguém foi preso

04.06.26 14h55

INCÊNDIO

Incêndio destrói casa de madeira no bairro da Condor em Belém

O fogo teria iniciado por volta de 16h, quando um idoso estava dentro do imóvel

24.06.25 19h55

NAVEGAÇÃO

Ventos fortes de setembro a dezembro aumentam o risco de navegação na Baía do Marajó

Capitania dos Portos da Amazônia (CPAOR) divulgou orientações sobre segurança marítima

22.10.24 13h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda