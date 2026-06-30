Dois homens são presos após manter funcionários reféns durante assalto a lotérica em Ponta de Pedras

Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (30), após manterem três funcionários de uma casa lotérica reféns durante um assalto no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. A ocorrência mobilizou um grande aparato das forças de segurança e só foi encerrada por volta das 18h, após cerca de sete horas de tensão, iniciadas por volta das 11h, quando o crime teve início.

Os suspeitos foram identificados pela Polícia Civil como Edan Thalisson Pinheiro Ribeiro, conhecido como "Criança", e Tiago Vieira Azevedo, o "Tiaguinho". Com a dupla, foi apreendido um revólver calibre .38 municiado, utilizado na ação criminosa. A rendição ocorreu após uma longa negociação conduzida por equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Grupamento Fluvial e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que atuaram para garantir a liberação dos reféns sem registro de mortes ou feridos graves.

Segundo a Polícia Civil, os dois homens invadiram o estabelecimento armados e mantiveram funcionários sob ameaça. Durante as negociações, uma funcionária foi libertada por volta das 14h, após acordo conduzido pelo negociador da Polícia Militar. Outros dois reféns permaneceram no interior da lotérica até o fim da tarde.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos condicionaram a rendição à presença de familiares. Após articulação das forças de segurança, os parentes foram levados de Belém até Ponta de Pedras, chegando ao município por volta das 17h. Pouco depois, os dois homens se entregaram e libertaram os últimos reféns, encerrando a ocorrência de forma pacífica.

Durante as diligências, policiais também cumpriram buscas em um imóvel apontado como possível apoio logístico aos suspeitos. No local, foram apreendidos aparelhos celulares e munições de calibre .22. Uma mulher é investigada por suspeita de ter dado abrigo e apoio logístico aos criminosos.

A Polícia Civil informou ainda que, durante a ocorrência, foi cumprido um mandado de prisão contra Edan Thalisson Pinheiro Ribeiro, decorrente de regressão cautelar em um processo relacionado a um homicídio investigado no município de Vigia.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas. As investigações prosseguem para apurar a possível ligação dos envolvidos com organização criminosa e a participação de outras pessoas na ação.