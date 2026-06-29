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Polícia

Homem é esfaqueado sete vezes após suspeita de traição e fica em estado grave no Pará

O principal suspeito do crime já foi identificado e está foragido

O Liberal

Um caso motivado por ciúmes terminou em uma tentativa de homicídio na noite de domingo (28), em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Roberto Rivelino Fernandes, conhecido como "Beto", foi atingido por pelo menos sete golpes de faca e precisou ser transferido em estado grave para o Hospital Regional de Tucuruí. O principal suspeito do crime é Erivaldo Cruz Campos, que está foragido.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 19h30, no bairro Conspel. A vítima estava na residência de um enteado do suspeito quando foi surpreendida e atacada com diversos golpes de faca.

Após o ataque, Roberto recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Repartimento. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi posteriormente transferido para o Hospital Regional de Tucuruí, onde permanece internado.

As investigações preliminares apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes. Segundo a Polícia Civil, Erivaldo suspeitava que Roberto mantinha um relacionamento com sua companheira. Antes de fugir, o investigado teria dito a pessoas que estavam no local: "Olha o que vocês me fizeram fazer. Eu acabei com a minha vida. Eu já tinha falado que não queria ele andando aqui."

Após cometer o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta e, até o momento, não foi localizado. A faca utilizada no ataque também não foi encontrada.

A Polícia Civil realizou os primeiros levantamentos no local e segue com as diligências para localizar Erivaldo Cruz Campos, que deverá responder por tentativa de homicídio.

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Homem é esfaqueado sete vezes após suspeita de traição e fica em estado grave no Pará
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