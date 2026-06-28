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Polícia

Homem é morto a facadas após discussão durante consumo de bebida alcoólica em Ananindeua

Antes de morrer, a vítima conseguiu atingir o agressor com uma garrafada na cabeça

O Liberal

Um homem identificado como Reginaldo Rodriguez Leite foi morto a facadas na madrugada deste domingo (28), por volta das 2h, após uma discussão na travessa Francisco Menezes, no bairro Maguari, em Ananindeua.

De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, a confusão teria começado durante o consumo de bebidas alcoólicas. Uma testemunha relatou que a vítima teria derramado bebida sobre um vizinho, identificado como Francisco Pantoja. Irritado, o suspeito teria reagido desferindo golpes de faca contra Reginaldo.

Ainda segundo o relato, antes de morrer, a vítima conseguiu atingir o agressor com uma garrafada na cabeça.

O suspeito foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial. No entanto, conforme a ocorrência policial, ele apresentou comportamento agressivo, danificou objetos da unidade e agrediu policiais militares e funcionários. Diante da situação, foi necessário sedá-lo.

Após receber atendimento, Francisco Pantoja foi apresentado inconsciente na Seccional da Cidade Nova para os procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

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