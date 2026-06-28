Homem é morto a facadas pelo próprio filho em Ananindeua; suspeito alegou ter sido vítima de abusos

Um homem identificado como José Guilherme Corrêa da Silva foi morto a facadas na noite deste sábado (27), por volta das 23h10, na passagem das Flores, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações policiais, o principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, identificado como Jones Leonardo Moura da Silva, de 36 anos.

Segundo a ocorrência policial, equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram José Guilherme já sem vida, após ter sido atingido por diversos golpes de arma branca.

Ainda conforme o registro, o suspeito afirmou aos policiais que matou o pai porque, segundo ele, vinha sendo vítima de abusos sexuais praticados pela vítima e que, inclusive, fazia uso de medicamentos em razão da situação relatada.

Após o crime, moradores tentaram agredir o suspeito. A intervenção da Polícia Militar impediu que ele fosse linchado, mas o homem apresentava diversos hematomas provocados pelas agressões sofridas.

Jones Leonardo foi conduzido à Delegacia da Cidade Nova, onde foi apresentado à autoridade policial e autuado pelos procedimentos cabíveis. O corpo de José Guilherme Corrêa da Silva foi removido pela equipe da Polícia Científica para realização dos exames periciais.

As circunstâncias do homicídio e a veracidade das alegações apresentadas pelo suspeito serão investigadas pela Polícia Civil. Até o momento, não há confirmação oficial sobre os supostos abusos mencionados pelo investigado.

Em nota, a Polícia Civil informou que “um suspeito foi apresentado à Seccional da Cidade Nova e autuado em flagrante por homicídio doloso. Ele permanece à disposição da Justiça”.