Incêndio de grandes proporções destrói churrascaria em Novo Repartimento

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma churrascaria na manhã deste domingo (28), no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estabelecimento completamente tomado pelas chamas, enquanto moradores e funcionários tentam retirar mesas, cadeiras e outros objetos para minimizar os prejuízos.

Nos vídeos, é possível ver pessoas chorando diante da destruição e outras mobilizadas para salvar o que ainda podia ser retirado do imóvel. Outra gravação, feita no interior da churrascaria após o avanço do fogo, revela um cenário de intensa destruição, com o estabelecimento praticamente devastado. A princípio, a suspeita é de perda total.

A fumaça provocada pelo incêndio também chamou a atenção dos moradores. Registros compartilhados nas redes sociais mostram uma densa coluna de fumaça que podia ser vista de diferentes bairros de Novo Repartimento.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio. Também não foram divulgados detalhes sobre possíveis pessoas feridas.

O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes, que deverão investigar o que provocou o incêndio e avaliar a extensão dos danos causados ao estabelecimento.