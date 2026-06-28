Suspeito com mandado de prisão morre em intervenção policial em Portel

Um homem identificado como Moizes Souza de Oliveira morreu durante uma intervenção das polícias Civil e Militar no município de Portel, no Marajó. Segundo as informações policiais, ele era alvo de um mandado de prisão preventiva. A ação ocorreu na tarde de sexta-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, a operação foi realizada em apoio à Polícia Civil para o cumprimento da ordem judicial. As equipes receberam informações de que o suspeito estaria na cidade e pretendia deixar o município em uma embarcação do tipo rabeta, com destino ao interior da região.

Com base na denúncia, os policiais montaram um cerco nas proximidades da Praia do Tucano, onde localizaram a embarcação em que Moizes estava. Ainda segundo a PM, ao perceber a aproximação das equipes, o suspeito acelerou o motor e tentou fugir, dando início a uma breve perseguição. A tentativa de evasão terminou após a embarcação encalhar na margem da praia. Conforme o relato policial, Moizes desembarcou e correu em direção a uma área de casas. Durante a tentativa de abordagem, ele teria efetuado disparos contra os agentes.

A Polícia Militar informou que o suspeito se refugiou em um compartimento fechado e foi orientado a se render e deixar a arma no chão. No entanto, segundo a corporação, ele voltou a atirar contra as equipes, que reagiram aos disparos. Moizes foi baleado durante a intervenção, recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Portel, mas não resistiu aos ferimentos.

A arma de fogo e os demais materiais apreendidos durante a ocorrência foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.