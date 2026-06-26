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Polícia

Após 14 horas de julgamento, lutador é condenado pela morte da influencer Paola Brattcho

O julgamento teve início por volta das 9h30 e foi encerrado cerca das 23h30 desta sexta-feira (26)

O Liberal

Após cerca de 14 horas de julgamento, o lutador de MMA Yago Roger Barreira da Costa foi condenado pelo Tribunal do Júri a 12 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão pela morte da influenciadora Paola Brattcho. A decisão foi proferida na noite desta sexta-feira (26), na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

O julgamento teve início por volta das 9h30 e foi encerrado cerca das 23h30. Ao longo de todo o dia, foram ouvidas testemunhas, além das manifestações da acusação e da defesa e dos demais atos processuais. Ao final, por maioria de votos, os jurados reconheceram a responsabilidade criminal do réu, mas desclassificaram a acusação de feminicídio, condenando-o por homicídio simples.

A pena fixada foi de 12 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Na sentença, a juíza Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro determinou a manutenção da prisão de Yago Roger Barreira da Costa para o imediato início da execução da pena, em razão da condenação pelo Tribunal do Júri.

O crime ocorreu na madrugada do dia 1º de março de 2025, em um quarto de motel, em Ananindeua. Paola Brattcho foi morta a golpes de canivete. Na época, equipes da Polícia Militar encontraram o corpo da influenciadora no banheiro do quarto. O lutador também estava no local, ensanguentado e com cortes profundos na perna e em outras partes do corpo.

Segundo as investigações, o próprio Yago acionou a polícia, informando que a mulher tentava esfaqueá-lo. Ele foi socorrido para um hospital e preso em flagrante no dia seguinte.

Logo após o crime, o influenciador Brenno Welle, melhor amigo de Paola, divulgou capturas de tela de conversas mantidas com a vítima enquanto ela estava no motel. Segundo ele, Yago teria se recusado a pagar o valor combinado pelo encontro entre os dois. Ainda conforme o relato, Paola retornou ao quarto para cobrar o pagamento e acabou sendo assassinada.

Conhecida nas redes sociais pelos vídeos de humor, Paola Brattcho reunia mais de 25 mil seguidores no Instagram. Ela também utilizava seu perfil para divulgar estabelecimentos comerciais, participar de ações solidárias e manifestar apoio a candidatos durante campanhas eleitorais.

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