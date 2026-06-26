Adolescente leva dinheiro da avó para comprar drogas e dois acabam presos no Pará

Dois homens foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (26), no bairro Habitar Brasil, em Mãe do Rio, no nordeste paraense. A ação da Polícia Militar teve início após a denúncia de que um adolescente de 15 anos teria levado R$ 400 da avó para comprar entorpecentes.

Segundo a PM, o tio do adolescente procurou o destacamento policial e informou que o sobrinho havia se apropriado do dinheiro da avó e utilizado parte do valor para adquirir drogas nas proximidades da Escola Santa Rita. Durante conversa com os policiais, o adolescente relatou que comprou os entorpecentes de um homem identificado apenas como Wendel, que, segundo ele, obtinha as drogas com outros dois suspeitos.

Com base nas informações, equipes do 19º Batalhão iniciaram diligências e localizaram um dos suspeitos, identificado como Kevin Lucas Oliveira Silva, que estava na garupa de uma motocicleta. Durante a abordagem, os policiais encontraram seis porções de substância semelhante à maconha. Conforme a ocorrência, o homem informou que havia mais drogas em sua residência, onde foram apreendidas porções maiores de material com características semelhantes ao crack.

Ainda de acordo com a PM, Kevin indicou que os entorpecentes eram fornecidos por Geovani Dourado Nascimento. Os militares seguiram até o endereço informado e localizaram o segundo suspeito. A corporação informou que Geovani tentou entrar na residência ao perceber a aproximação da equipe, mas foi abordado. No imóvel, foram encontradas porções de substâncias análogas à maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 50 gramas de maconha, divididas em 42 porções, 42,5 gramas de crack, 40 gramas de cocaína e R$ 32 em dinheiro.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis e devem responder por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente assumiu o compromisso de não voltar a comprar ou utilizar entorpecentes. Já o condutor da motocicleta em que Kevin estava foi liberado após a abordagem, por não ter sido encontrado qualquer material ilícito com ele.