Homem é morto a tiros em comunidade quilombola de Cametá

Um homem foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (26), na comunidade quilombola de Igarapé Preto, localizada no município de Cametá, na região do Baixo Tocantins. Segundo as primeiras informações apuradas pela polícia, o crime ocorreu por volta das 6h. Ninguém foi preso.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. Até o momento, a identidade da vítima e a motivação do homicídio não foram oficialmente divulgadas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e que o autor do crime fugiu logo após a ação. O caso é investigado pela Delegacia de Cametá.

Ainda de acordo com a polícia, testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram requisitadas para auxiliar na elucidação do crime.