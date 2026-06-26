Homem é executado a tiros em Colares; PC investiga o caso

Paulo Santos Martins Carvalho, de 48 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (26/6) na Rua Principal, em Colares, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, um homem, ainda não identificado, aproximou-se da vítima e atirou contra ela, que estava sentada em uma cadeira de praia.

O crime ocorreu por volta das 11h. Quando os militares chegaram à cena do crime, encontraram a vítima morta. Segundo a PM, o autor dos disparos subiu em uma moto, modelo Honda Pop 100 de cor preta, e fugiu.

Os agentes chegaram a fazer buscas pelos suspeitos, que teriam seguido pelo ramal do Santo Antônio. Apesar de os policiais terem feito diligências em área de mata, eles não encontraram nenhum sinal da dupla.

Por enquanto, o caso é um mistério. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre a morte de Paulo, que era natural de São Sebastião da Boa Vista, município distante cerca de 126 quilômetros de Colares. Em nota, a PC informou que as circunstâncias e autoria do homicídio são apuradas pela Delegacia de Colares. “Perícias foram solicitadas, testemunhas são ouvidas e imagens são analisadas para auxiliar nas investigações. Informações que auxiliem o trabalho policial podem ser repassadas ao número 181. O sigilo é garantido", comunicou.