Assalto termina com mototaxista morto no bairro do Jurunas, em Belém

Um assalto terminou com um homem morto no final da manhã desta sexta-feira (26/6), na Viela São José, esquina com a avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, em Belém. Dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e abordaram um policial civil, que estaria em um estabelecimento comercial localizado em um posto de combustível. O agente reagiu e atirou contra a dupla, mas os disparos acertaram um mototaxista, que não teve o nome divulgado e passava pelo local. O caso ocorreu por volta das 11h30. Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado na Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que apura as circunstâncias da ocorrência.

De acordo com a PC, o mototaxista foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu ao ferimento e morreu na unidade de saúde. Já os suspeitos de cometer o assalto conseguiram fugir. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência.

"De acordo com as informações preliminares, durante uma tentativa de roubo, um policial civil reagiu ao crime e houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi supostamente atingido, mas conseguiu empreender fuga do local junto ao outro envolvido”, comunicou a Polícia Civil.

Uma câmera de segurança registrou a ação. As imagens mostram o momento em que os suspeitos abordam o agente, que aparece na gravação vestido de camisa branca. Pela filmagem, é possível ver quando a dupla subtrai uma pulseira e um anel do policial. No momento em que os suspeitos, um de blusa azul e o outro de camisa longa preta, retornam para a motocicleta para fugir, o agente atira contra eles. Após isso, o vídeo termina.

A Polícia Civil afirmou que faz buscas pelos suspeitos e que o policial civil “se apresentou espontaneamente na Corregedoria-Geral da instituição para comunicar a subtração de seu armamento, bem como na DRFR para relatar os fatos”.