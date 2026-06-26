Lutador de MMA acusado de matar influencer é julgado nesta sexta-feira (26/6), em Ananindeua

O lutador de MMA Yago Roger Barreira da Costa é julgado pelo Tribunal do Júri nesta sexta-feira (26/6), em Ananindeua, na Grande Belém, pela morte da influencer Paola Brattcho. O crime ocorreu no dia 1º de março de 2025, em um quarto de motel, local onde a vítima foi assassinada a golpes de canivete.

Na época do delito, a Polícia Militar localizou o cadáver de Paola no banheiro do quarto e o lutador ensanguentado no local, com cortes profundos na perna e em outras partes do corpo. O homem teria ligado para a polícia informando que a mulher estava tentando esfaqueá-lo. Ele foi levado ao hospital e preso em flagrante no dia seguinte.

Logo após o episódio, o melhor amigo de Paola, o influenciador Brenno Welle, havia compartilhado prints de conversas com a influencer enquanto ela estava no motel e alegou que Yago teria se recusado a pagar o combinado pelo encontro entre os dois. Ela teria retornado ao local para receber e acabou sendo morta.

Paola era conhecida por seus vídeos de humor e acumulava mais de 25 mil seguidores no Instagram. A presença dela nas redes sociais também incluía postagens em apoio a políticos durante campanhas eleitorais, promoções de estabelecimentos e participação em eventos solidários.

O julgamento ocorre na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, sob a presidência da juíza Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro.