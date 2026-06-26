Câmera registra assalto a policial civil no bairro do Jurunas, em Belém

Uma câmera de segurança registrou a tentativa de assalto a um policial civil no final da manhã desta sexta-feira (26), no bairro do Jurunas, em Belém. As imagens mostram o momento em que os suspeitos abordam o agente, que aparece na gravação vestido de camisa branca.

Pela filmagem, é possível ver quando a dupla subtrai uma pulseira e um anel do policial, que estava em um estabelecimento comercial localizado em um posto de combustível. No momento em que os suspeitos, um de blusa azul e o outro de camisa longa preta, retornam para a motocicleta para fugir, o agente atira contra eles. Após isso, o vídeo termina.

Um mototaxista que passava pelo local acabou sendo atingido. Já os suspeitos de cometer o assalto conseguiram fugir. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência. A vítima baleada foi encaminhada para uma unidade de saúde por moradores da área.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar sobre a ocorrência. A reportagem aguarda retorno.