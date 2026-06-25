Mulher é presa com drogas escondidas na vagina durante visita em penitenciária

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira (25/6) na Penitenciária I do Distrito Federal (PDF I), em São Sebastião. Ela tentava entrar na unidade prisional com drogas escondidas nas partes íntimas. A visitante se dirigia para um encontro com o próprio filho, que cumpre pena no local.

A suspeita foi identificada durante o procedimento de revista. Um cão do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Penal sinalizou a possível presença de material ilícito. Inicialmente, a mulher negou portar qualquer objeto proibido.

Em seguida, ela passou pelo scanner corporal, que apontou a existência de um invólucro oculto sob suas roupas. Questionada novamente, a visitante confessou que transportava um pacote introduzido na vagina. Ela afirmou ter sido aliciada por outra visitante para levar a droga, mas recusou-se a informar a identidade da responsável.

Conteúdo da droga e prejuízo

A mulher foi encaminhada ao serviço de saúde da penitenciária, onde informou carregar um invólucro contendo DRY, uma droga derivada da maconha com alto poder entorpecente. Durante a retirada, os profissionais constataram que a embalagem havia se rompido.

Ao todo, foram apreendidos 192 gramas da substância. A Polícia Penal estima que a apreensão representa um prejuízo de cerca de R$ 60 mil ao tráfico de drogas na região.

Investigação e desdobramentos

O entorpecente foi encaminhado para a 30ª Delegacia de Polícia, também em São Sebastião. A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.