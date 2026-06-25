Suspeito de homicídios no Pará e Maranhão é preso pela Polícia Militar

O principal suspeito de envolvimento no homicídio que vitimou um homem conhecido como "Carequinha", no garimpo do Sudário, em Itaituba, foi preso na tarde desta terça-feira (23). O crime ocorreu no dia 13 de maio e segue sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar ao site Giro Portal, o suspeito, identificado como Antônio, estava escondido na comunidade Alto Alegre, localizada a alguns quilômetros do garimpo de Cabaçal, naquele mesmo município. Após levantamentos e diligências, os policiais localizaram o homem e realizaram a abordagem.

Segundo a corporação, Antônio não apresentou resistência nem tentou fugir durante a prisão. Ao verificarem sua documentação, os agentes constataram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, expedido em abril de 2018, por um homicídio cometido em 2017, na cidade de Poção de Pedras.

Após a captura, o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia de Moraes de Almeida, onde foram realizados os procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Civil informou que a prisão foi cumprida em razão do mandado judicial expedido pela Justiça referente ao crime ocorrido no Maranhão. Já as circunstâncias do homicídio registrado no dia 13 de maio deste ano, no garimpo do Sudário, continuam sendo apuradas pela delegacia do distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, segundo a PC.