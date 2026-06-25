Trio é preso após tentativa de assalto na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Três homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos nesta quinta-feira (25/6) após uma tentativa de roubo na avenida Augusto Montenegro, no bairro Castanheira, em Belém. De acordo com a Polícia Civil, um dos envolvidos no caso e a vítima do crime foram encaminhados para atendimento médico, mas será autuado pelo crime.

Nas redes sociais, um vídeo do caso foi compartilhado. Pelas imagens, é possível ver um policial civil próximo a uma viatura da instituição e várias pessoas no local e, ao fundo, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Tentativa de assalto na Augusto Montenegro. A vítima está no chão junto com um dos meliantes", disse o cinegrafista amador. Por outra filmagem, é possível ver um dos suspeitos jogado no chão e marcas de sangue.

Por enquanto, a identidade dos suspeitos e as circunstâncias do roubo não foram divulgadas pelas autoridades. “A Polícia Civil informa que dois suspeitos foram apresentados na Seccional da Marambaia e os procedimentos cabíveis estão em andamento. Um terceiro envolvido na tentativa de roubo foi encaminhado para atendimento médico e também será autuado. A vítima também foi encaminhada para atendimento médico”, diz o comunicado da PC.

A Polícia Militar informou, também em nota, que atendeu à ocorrência de tentativa de roubo com lesão corporal na rua Péricles Guedes. A PM afirmou que, no local, a vítima foi encontrada desacordada e socorrida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde permanece internada.

“As primeiras apurações indicam a participação de três suspeitos. Dois foram apresentados na Delegacia da Marambaia. O terceiro, agredido por moradores após a ação, também está internado no Hospital Metropolitano, sob custódia”, informou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e aguarda retorno.