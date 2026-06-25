Colisão entre moto e poste de energia deixa uma pessoa morta em Alenquer

Um motociclista identificado como Flávio Lopes, de 26 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (25), no bairro do Planalto, em Alenquer, no oeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista seguia sozinho quando perdeu o controle da direção e atingiu um poste de energia elétrica, na travessa Colombiano Marvão.

O acidente ocorreu por volta das 4h. Moradores da região acionaram a polícia após ouvirem um forte estrondo. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a vítima caída ao lado da motocicleta após a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro, mas constataram que a vítima estava sem sinais vitais. De acordo com os primeiros levantamentos, a vítima sofreu ferimentos graves na cabeça em decorrência da violência do impacto. A força da batida também provocou danos na base da estrutura de concreto.

Ainda segundo a PM, não foram encontrados indícios de que o condutor utilizava capacete no momento do acidente. A circunstância será considerada durante a investigação que busca esclarecer as causas da ocorrência. A área foi isolada para os trabalhos periciais. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram os procedimentos de praxe, enquanto o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Familiares estiveram no local e fizeram o reconhecimento da vítima. O caso será apurado pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC informou que, até o momento, o caso não foi registrado.