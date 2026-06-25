Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Colisão entre moto e poste de energia deixa uma pessoa morta em Alenquer

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

O Liberal
fonte

Colisão entre moto e poste de energia deixa uma pessoa morta em Alenquer. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista identificado como Flávio Lopes, de 26 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (25), no bairro do Planalto, em Alenquer, no oeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista seguia sozinho quando perdeu o controle da direção e atingiu um poste de energia elétrica, na travessa Colombiano Marvão.

O acidente ocorreu por volta das 4h. Moradores da região acionaram a polícia após ouvirem um forte estrondo. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a vítima caída ao lado da motocicleta após a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro, mas constataram que a vítima estava sem sinais vitais. De acordo com os primeiros levantamentos, a vítima sofreu ferimentos graves na cabeça em decorrência da violência do impacto. A força da batida também provocou danos na base da estrutura de concreto.

Ainda segundo a PM, não foram encontrados indícios de que o condutor utilizava capacete no momento do acidente. A circunstância será considerada durante a investigação que busca esclarecer as causas da ocorrência. A área foi isolada para os trabalhos periciais. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram os procedimentos de praxe, enquanto o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Familiares estiveram no local e fizeram o reconhecimento da vítima. O caso será apurado pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC informou que, até o momento, o caso não foi registrado.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente com morte

Acidente de trânsito
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de se passar por cliente e furtar duas vezes cafeteria no Porto Futuro II é preso em Belém

Suspeito simulava ser cliente para subtrair produtos em estabelecimento na área turística; prejuízo estimado em mais de R$ 8 mil

25.06.26 14h40

ACIDENTE COM MORTE

Colisão entre moto e poste de energia deixa uma pessoa morta em Alenquer

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

25.06.26 13h04

INVESTIGAÇÃO

Jovem é baleado em tentativa de homicídio ao conduzir motocicleta em Altamira

O caso foi registrado na quarta-feira (24) no bairro Catedral

25.06.26 11h50

ACIDENTE

Motociclista morre após colidir com placa de sinalização em Tucuruí

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

25.06.26 11h29

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Motociclista morre após colidir com placa de sinalização em Tucuruí

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

25.06.26 11h29

POLÍCIA

MP recorre contra soltura de médico acusado de arrastar namorada, em Belém

Felipe Almeida Nunes está em liberdade desde o dia 29 de maio passado

25.06.26 0h02

ACIDENTE COM MORTE

Colisão entre moto e poste de energia deixa uma pessoa morta em Alenquer

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

25.06.26 13h04

INVESTIGAÇÃO

Jovem é baleado em tentativa de homicídio ao conduzir motocicleta em Altamira

O caso foi registrado na quarta-feira (24) no bairro Catedral

25.06.26 11h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda