Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem é baleado em tentativa de homicídio ao conduzir motocicleta em Altamira

O caso foi registrado na quarta-feira (24) no bairro Catedral

O Liberal
fonte

Jovem é baleado em tentativa de homicídio ao conduzir motocicleta em Altamira. (Foto: A Voz do Xingu)

Uma tentativa de homicídio foi registrada no início da noite de quarta-feira (24), na Rua Coronel José Porfírio, no bairro Catedral, em Altamira, no sudoeste do Pará. A vítima, um jovem de 21 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto trafegava de motocicleta pela via.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 18h20. Mesmo ferido por dois tiros, o motociclista permaneceu consciente após cair no chão. Moradores acionaram uma ambulância e o motociclista recebeu os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região. O estado de saúde dele não foi divulgado após dar entrada na unidade.

Testemunhas relataram que os autores dos disparos seriam dois homens que estavam em uma motocicleta Honda Biz de cor branca. Após o ataque, a dupla fugiu e não foi localizada pela PM. Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares encontraram três cápsulas de munição calibre .380 na cena do crime, sendo uma deflagrada e duas intactas. O material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos periciais.

A motocicleta conduzida pela vítima ficou caída no meio da via após o atentado e posteriormente foi removida para o pátio do Departamento Municipal de Trânsito de Altamira (Demutran).

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar e localizar os responsáveis pela tentativa de homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC. Em nota, a instituição disse que o caso é investigado pela Seccional de Altamira. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para esclarecer a dinâmica e autoria da ocorrência", comunicou a Polícia Civil.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tentativa de homicídio

homem é baleado
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de se passar por cliente e furtar duas vezes cafeteria no Porto Futuro II é preso em Belém

Suspeito simulava ser cliente para subtrair produtos em estabelecimento na área turística; prejuízo estimado em mais de R$ 8 mil

25.06.26 14h40

ACIDENTE COM MORTE

Colisão entre moto e poste de energia deixa uma pessoa morta em Alenquer

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

25.06.26 13h04

INVESTIGAÇÃO

Jovem é baleado em tentativa de homicídio ao conduzir motocicleta em Altamira

O caso foi registrado na quarta-feira (24) no bairro Catedral

25.06.26 11h50

ACIDENTE

Motociclista morre após colidir com placa de sinalização em Tucuruí

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

25.06.26 11h29

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Motociclista morre após colidir com placa de sinalização em Tucuruí

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

25.06.26 11h29

POLÍCIA

MP recorre contra soltura de médico acusado de arrastar namorada, em Belém

Felipe Almeida Nunes está em liberdade desde o dia 29 de maio passado

25.06.26 0h02

ACIDENTE COM MORTE

Colisão entre moto e poste de energia deixa uma pessoa morta em Alenquer

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

25.06.26 13h04

INVESTIGAÇÃO

Jovem é baleado em tentativa de homicídio ao conduzir motocicleta em Altamira

O caso foi registrado na quarta-feira (24) no bairro Catedral

25.06.26 11h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda