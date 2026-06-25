Jovem é baleado em tentativa de homicídio ao conduzir motocicleta em Altamira

Uma tentativa de homicídio foi registrada no início da noite de quarta-feira (24), na Rua Coronel José Porfírio, no bairro Catedral, em Altamira, no sudoeste do Pará. A vítima, um jovem de 21 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto trafegava de motocicleta pela via.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 18h20. Mesmo ferido por dois tiros, o motociclista permaneceu consciente após cair no chão. Moradores acionaram uma ambulância e o motociclista recebeu os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região. O estado de saúde dele não foi divulgado após dar entrada na unidade.

Testemunhas relataram que os autores dos disparos seriam dois homens que estavam em uma motocicleta Honda Biz de cor branca. Após o ataque, a dupla fugiu e não foi localizada pela PM. Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares encontraram três cápsulas de munição calibre .380 na cena do crime, sendo uma deflagrada e duas intactas. O material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos periciais.

A motocicleta conduzida pela vítima ficou caída no meio da via após o atentado e posteriormente foi removida para o pátio do Departamento Municipal de Trânsito de Altamira (Demutran).

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar e localizar os responsáveis pela tentativa de homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC. Em nota, a instituição disse que o caso é investigado pela Seccional de Altamira. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para esclarecer a dinâmica e autoria da ocorrência", comunicou a Polícia Civil.