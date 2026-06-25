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Polícia

Homem é morto a tiros em área de mata de Brasil Novo

O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (24)

O Liberal
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Homem é morto a tiros em área de mata de Brasil Novo. (Foto: Redes Sociais)

Danielson Pardinho Barroso foi morto a tiros no fim da tarde de quarta-feira (24), em uma área de chácaras no bairro Vista Verde, no município de Brasil Novo, sudoeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima foi surpreendida por um suspeito que estava escondido dentro do mato.

O homicídio foi registrado por volta das 17h50. Segundo informações da Polícia Militar, moradores da região acionaram os agentes após ouvirem diversos disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sem vida, com várias marcas de tiros.

Testemunhas relataram que Danielson estaria procurando um aparelho celular que havia perdido em uma área de vegetação próxima à residência onde morava. Durante as buscas, ele teria sido surpreendido por um homem que estava no matagal. O suspeito teria efetuado vários disparos contra a vítima e fugido em seguida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas confirmou o óbito. A área foi isolada para a realização da perícia e demais procedimentos investigativos. Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para a remoção do corpo e coleta de vestígios que possam auxiliar na apuração do caso.

A Polícia Militar informou que realizou buscas na região logo após o crime, mas nenhum suspeito foi localizado. As circunstâncias e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para identificar e localizar o autor dos disparos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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