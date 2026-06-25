Motociclista morre após colidir com placa de sinalização em Tucuruí

Um motociclista identificado como Leison Barroso Ferreira, de 27 anos, morreu em um acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (25), em Tucuruí, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima estava acompanhada de uma mulher quando perdeu o controle da direção e colidiu contra uma placa de sinalização no bairro Santa Isabel.

De acordo com informações policiais, o acidente ocorreu por volta das 3h20, na Avenida 31 de Março, nas proximidades da Seccional Urbana do município. Leison conduzia a motocicleta e com a força do impacto, sofreu ferimentos graves, principalmente na região da cabeça. O condutor morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Informações preliminares apontam que a vítima havia participado de uma confraternização no bairro Matinha e retornava para casa no momento do acidente. As circunstâncias que levaram à perda do controle da motocicleta serão apuradas pelas autoridades.

A passageira, identificada como Gleicimara, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade de saúde do município. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos periciais. O corpo de Leison foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente seguem sob investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.