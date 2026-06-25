Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Belém: suspeito de envolvimento no latrocínio de motorista de app morre após confronto com a polícia

Com o suspeito, os policiais apreenderam um celular, munições e uma arma de fogo, além de drogas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito que morreu após confronto com os policiais e o material apreendido com ele. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Paulo Henrique Piedade do Rosário morreu nesta quinta-feira (25/6) após confronto com a Polícia Civil, em Belém. De acordo com a PC, ele era apontado como um dos suspeitos de envolvimento no latrocínio — roubo seguido de morte — do motorista de aplicativo Jonathan Daniel Ferreira do Nascimento, cujo corpo foi localizado em Outeiro, distrito da capital paraense, no dia 7 de março.

Segundo as autoridades, os agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) localizaram com a mãe de Paulo o celular de Jonathan. Em depoimento, a genitora informou aos policiais civis que recebeu o aparelho do filho como presente. Para os policiais, a localização do telefone da vítima reforçou os indícios da participação do investigado no crime.

Nesta quinta (25/6), a polícia recebeu informações de inteligência indicando o possível esconderijo utilizado pelo investigado e de que ele costumava permanecer armado e que utilizava o local para vender drogas. Com isso, a DRFR se deslocou até o endereço e encontrou a moto do suspeito.

Quando os policiais foram abrir a porta do imóvel, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por Paulo, ainda conforme a PC. Os agentes revidaram e balearam o suspeito. Ele chegou a ser levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, os policiais apreenderam um celular, munições e uma arma de fogo, além de drogas.

Conforme a Polícia Civil, Paulo também era investigado por possível participação na morte de outro motorista de aplicativo e também apontado como suspeito de envolvimento na morte de um policial militar. 

A polícia informou que as investigações relacionadas aos crimes atribuídos ao investigado prosseguirão para identificação e responsabilização dos demais envolvidos. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

belém

latronício

motorista de app

morre após confronto com a polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende boxeador suspeito de agredir mulher em Belém

A governadora do Pará, Hana Ghassan, comunicou a prisão do lutador nesta quinta-feira (25/6)

25.06.26 17h31

POLÍCIA

Belém: suspeito de envolvimento no latrocínio de motorista de app morre após confronto com a polícia

Com o suspeito, os policiais apreenderam um celular, munições e uma arma de fogo, além de drogas

25.06.26 16h27

POLÍCIA

Trio é preso após tentativa de assalto na avenida Augusto Montenegro, em Belém

A Polícia Civil informou que um dos suspeitos e a vítima do crime foram levados para atendimento médico

25.06.26 16h00

POLÍCIA

Suspeito de se passar por cliente e furtar duas vezes cafeteria no Porto Futuro II é preso em Belém

Suspeito simulava ser cliente para subtrair produtos em estabelecimento na área turística; prejuízo estimado em mais de R$ 8 mil

25.06.26 14h40

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Belém: suspeito de envolvimento no latrocínio de motorista de app morre após confronto com a polícia

Com o suspeito, os policiais apreenderam um celular, munições e uma arma de fogo, além de drogas

25.06.26 16h27

POLÍCIA

Trio é preso após tentativa de assalto na avenida Augusto Montenegro, em Belém

A Polícia Civil informou que um dos suspeitos e a vítima do crime foram levados para atendimento médico

25.06.26 16h00

POLÍCIA

Suspeito de se passar por cliente e furtar duas vezes cafeteria no Porto Futuro II é preso em Belém

Suspeito simulava ser cliente para subtrair produtos em estabelecimento na área turística; prejuízo estimado em mais de R$ 8 mil

25.06.26 14h40

ACIDENTE

Motociclista morre após colidir com placa de sinalização em Tucuruí

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

25.06.26 11h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda