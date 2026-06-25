Belém: suspeito de envolvimento no latrocínio de motorista de app morre após confronto com a polícia

Paulo Henrique Piedade do Rosário morreu nesta quinta-feira (25/6) após confronto com a Polícia Civil, em Belém. De acordo com a PC, ele era apontado como um dos suspeitos de envolvimento no latrocínio — roubo seguido de morte — do motorista de aplicativo Jonathan Daniel Ferreira do Nascimento, cujo corpo foi localizado em Outeiro, distrito da capital paraense, no dia 7 de março.

Segundo as autoridades, os agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) localizaram com a mãe de Paulo o celular de Jonathan. Em depoimento, a genitora informou aos policiais civis que recebeu o aparelho do filho como presente. Para os policiais, a localização do telefone da vítima reforçou os indícios da participação do investigado no crime.

Nesta quinta (25/6), a polícia recebeu informações de inteligência indicando o possível esconderijo utilizado pelo investigado e de que ele costumava permanecer armado e que utilizava o local para vender drogas. Com isso, a DRFR se deslocou até o endereço e encontrou a moto do suspeito.

Quando os policiais foram abrir a porta do imóvel, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por Paulo, ainda conforme a PC. Os agentes revidaram e balearam o suspeito. Ele chegou a ser levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, os policiais apreenderam um celular, munições e uma arma de fogo, além de drogas.

Conforme a Polícia Civil, Paulo também era investigado por possível participação na morte de outro motorista de aplicativo e também apontado como suspeito de envolvimento na morte de um policial militar.

A polícia informou que as investigações relacionadas aos crimes atribuídos ao investigado prosseguirão para identificação e responsabilização dos demais envolvidos.