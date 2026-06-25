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Polícia

Suspeito de se passar por cliente e furtar duas vezes cafeteria no Porto Futuro II é preso em Belém

Suspeito simulava ser cliente para subtrair produtos em estabelecimento na área turística; prejuízo estimado em mais de R$ 8 mil

O Liberal
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A imagem em destaque mostra um policial civil conduzindo o suspeito preso dentro do presídio. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (23/6) em Belém, suspeito de furtar duas vezes uma cafeteria. O estabelecimento fica no Complexo Porto Futuro II, uma área de alta circulação turística na capital. A identidade do homem não foi revelada.

As investigações da Polícia Civil apontaram que, em ambas as ocasiões, o suspeito simulou ser cliente. Ele subtraía produtos do estabelecimento, sendo identificado na segunda abordagem por um agente de segurança local.

O prejuízo causado pelos delitos é estimado em mais de R$ 8 mil. Para dificultar sua identificação, a Polícia Civil informou que o homem utilizava nomes falsos.

Operação “Camaleão” resulta em prisão

Apesar das tentativas de ocultar sua identidade, o suspeito foi reconhecido como o autor dos dois furtos. A Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur) deflagrou, na terça-feira, a operação denominada “Camaleão”.

A operação resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra o homem. A ordem judicial foi expedida pela Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém. Após as formalidades legais, o investigado permanece à disposição do Poder Judiciário.

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