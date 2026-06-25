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Polícia

Dois homens são presos suspeitos de furtar placa solar de empresa em Santarém

Ao serem abordados, os dois admitiram que haviam entrado na empresa, mas negaram ter furtado qualquer objeto

O Liberal
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Dois homens são presos suspeitos de furtar placa solar de empresa em Santarém. (Reprodução/ site/ O Impacto)

Dois homens foram presos na noite desta quarta-feira (25), suspeitos de furtarem uma placa solar de uma empresa localizada na Rodovia Fernando Guilhon com a Alameda Aires, no bairro Novo Horizonte, em Santarém, no oeste do Pará. As informações são do site O Impacto.

Segundo a Polícia Militar, a ação foi descoberta após o sistema de monitoramento da empresa identificar a presença de dois homens dentro do estabelecimento. Dois funcionários responsáveis pela vigilância foram até o local para verificar a ocorrência e encontraram os suspeitos, identificados como Ronilson Bentes da Silva, de 31 anos, e Manoel Batista de Jesus Junior, de 47 anos.

Ao serem abordados, os dois admitiram que haviam entrado na empresa, mas negaram ter furtado qualquer objeto. Durante buscas realizadas nas proximidades, policiais militares e funcionários localizaram uma placa solar escondida em uma área de mata ao lado do estabelecimento.

Ainda de acordo com a PM, imagens das câmeras de segurança confirmaram que os suspeitos deixaram a empresa transportando a placa solar.

Diante das evidências, Ronilson e Manoel receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o equipamento recuperado, para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

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