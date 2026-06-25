Homem que estava desaparecido é encontrado morto em área de mata em Castanhal

O corpo de um homem que estava desaparecido desde a última segunda-feira (22) foi encontrado na tarde desta quinta-feira (25), em uma área de mata localizada atrás do Posto Pombal, em Castanhal, no nordeste paraense.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência inicialmente, moradores perceberam uma trilha com a vegetação quebrada, entraram na área e localizaram o corpo de Luiz G. M. D. N. em avançado estado de decomposição.

Familiares da vítima compareceram ao local e fizeram o reconhecimento do corpo. Segundo a polícia, ainda não foi possível confirmar se havia sinais de violência, devido ao estado em que o corpo foi encontrado.

A equipe da Delegacia de Homicídios foi acionada para realizar os primeiros levantamentos no local. A Polícia Científica realizou a perícia e remoção do corpo para a sede do Instituto Médico Legal (IML). O trabalho da perícia vai ajudar a esclarecer a causa e circunstância da morte.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Informações que ajudem a elucidar o ocorrido podem ser repassadas ao disque-denúncia (181).