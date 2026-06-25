Operação prende cinco suspeitos de tráfico de drogas e apreende mais de R$ 300 mil em Belém

Cinco pessoas foram presas em flagrante durante uma operação da Polícia Civil do Pará contra o tráfico de drogas, realizada na manhã desta quinta-feira (25), em Ananindeua e Belém. A ação resultou ainda na apreensão de entorpecentes, veículos, celulares, materiais utilizados no preparo e embalagem de drogas e R$ 329 mil em dinheiro.

Os presos foram identificados como Leandro Jesus dos Santos, Rhanielly Cristina Rodrigues Carvalho, Gleison Monteiro dos Santos, Leandro das Neves Duarte e Gabriela Vitória da Silva Ferreira. Eles poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A operação foi coordenada por equipes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), com apoio do Grupo de Trabalho de Combate a Narcóticos (GTN), vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP). Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Criminal de Belém.

No primeiro alvo da operação, um apartamento localizado em um condomínio no bairro Coqueiro, em Ananindeua, os policiais encontraram os cinco suspeitos realizando o fracionamento e a embalagem de uma substância com características semelhantes à cocaína.

No imóvel foram apreendidos 218 invólucros e seis sacolas contendo o entorpecente, além de materiais utilizados para acondicionamento e embalagem das drogas, aparelhos celulares e um veículo.

Em seguida, os agentes cumpriram um segundo mandado em uma residência de um condomínio de alto padrão na Rodovia Mário Covas, no bairro Parque Verde, em Belém. Segundo a Polícia Civil, o imóvel está vinculado a Leandro Jesus dos Santos e Rhanielly Cristina Rodrigues Carvalho.

Durante as buscas, foram encontrados dez sacos contendo uma substância com características semelhantes à cocaína, um liquidificador com resíduos do entorpecente, duas balanças de precisão, 19 frascos de fermento químico em pó, material que, conforme a investigação, seria utilizado na preparação e mistura da droga, além de R$ 329 mil em espécie e outro veículo.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após denúncias anônimas apontarem que Leandro Jesus dos Santos atuava na compra, venda e distribuição de drogas na Região Metropolitana de Belém. As investigações também identificaram incompatibilidade entre o patrimônio do suspeito e sua renda declarada, o que reforçou os indícios de envolvimento com o tráfico.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Científica do Pará para perícia. Os cinco presos foram levados à sede da Denarc, onde permaneceram à disposição da Justiça.