Naufrágio em Abaetetuba: 25 passageiros são resgatados após barco virar no Rio Campompema; vídeo

Uma embarcação virou na manhã deste domingo (29) com 25 pessoas a bordo, no Rio Campompema, em Abaetetuba. Um vídeo que começou a circular nas redes sociais mostra o momento de desespero das vítimas, incluindo várias crianças. Outros barcos menores que estavam próximos do local ajudaram a realizar o resgate. Todos os passageiros foram resgatados sem ferimentos graves.

O acidente aconteceu por volta das 9h. As imagens, gravadas por testemunhas, mostram a embarcação virada, alguns passageiros pedindo ajuda em cima do casco, e outros já nadando nas águas do rio. Entre as vítimas do naufrágio estavam várias crianças. Embarcações menores se aproximam e ajudam a resgatar as pessoas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e resgatou o restante das vítimas. Em nota enviada à reportagem, o CBMPA informou que todos os 25 passageiros foram resgatados sem gravidade. Uma criança foi encaminhada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), para atendimento médico. Ela não corre risco de morte.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado pela delegacia do município de Abaetetuba. "Diligências estão sendo realizadas para ouvir testemunhas e identificar as causas do acidente. Não houve registro de óbito", disse a PC.