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Polícia

Homem é preso após oferecer dinheiro à adolescente em troca de favores sexuais no Marajó

A mãe da garota procurou a delegacia do município para denunciar que a filha teria sido abusada sexualmente pelo suspeito

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

Um homem foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (25/6), em Portel, no Marajó, suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima afirmou, durante escuta especializada, que o ofereceu dinheiro a ela em troca de favores sexuais, além de ter tocado em suas partes íntimas.

A mãe da garota procurou a delegacia do município para denunciar que a filha teria sido abusada sexualmente pelo suspeito. Diante da situação de flagrância, a equipe iniciou diligências e efetuou a prisão do suspeito, conduzindo-o à Delegacia de Portel. O preso permanece à disposição da Justiça.

Punição

O Código Penal Brasileiro estabelece que, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, é um crime previsto com reclusão de 10 anos a 18 anos e multa. A pena é aplicada independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do estupro. 

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