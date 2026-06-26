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Polícia

Homem é morto a facadas em calçada de churrascaria em São Félix do Xingu

O caso foi registrado na noite de quinta-feira (25)

O Liberal
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A imagem é meramente ilustrativa e mostra uma viatura da Polícia Militar (Foto: Carmem Helena | O Liberal (Arquivo))

Um homem ainda não identificado foi assassinado a golpes de faca na noite de quinta-feira (25), em São Félix do Xingu, no sul do Pará. O crime ocorreu na calçada de uma churrascaria localizada na travessa Manoel Antônio dos Santos, em frente ao mercado municipal. De acordo com informações policiais, a vítima foi encontrada já sem vida no local. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade de possíveis autores.

O homicídio ocorreu por volta de 20h45. Pessoas da área acionaram uma viatura do 36º Batalhão de Polícia Militar logo após a ocorrência. Em seguida, agentes da Polícia Civil também foram à cena do crime para iniciar os primeiros levantamentos sobre o caso. Ninguém soube informar mais detalhes sobre as circunstâncias do crime.

Conforme as informações iniciais, a vítima foi descrita como um homem pardo, com aproximadamente 1,60 metro de altura, barba curta, vestindo bermuda preta e camisa cinza listrada. Segundo relatos colhidos no local pelos policiais, ele era visto com frequência na região, área apontada pelas forças de segurança como de grande atividade ligada ao tráfico de drogas.

Nenhum morador ou frequentador do local conseguiu identificar a vítima no momento do crime. O corpo foi removido pela Polícia Científica após a realização dos procedimentos periciais. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de São Félix do Xingu, que busca informações que possam levar à identificação da vítima e à autoria do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC disse que o caso é investigado pela Delegacia de São Félix do Xingu. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar no esclarecimento das dinâmicas da ocorrência e identificação da autoria do crime. Informações que contribuam com o trabalho policial podem ser repassadas pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

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