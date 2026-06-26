Suspeito de fugir com celular durante negociação de compra é preso em Santarém

Um suspeito de fugir com um celular durante a negociação de compra do aparelho foi preso na noite de quinta-feira (25), em Santarém, no oeste do Pará. A captura foi realizada após o jovem ser reconhecido por meio de imagens divulgadas nas redes sociais. De acordo com a Polícia Militar, o caso teve início quando a vítima anunciou um celular para venda em uma plataforma online. Demonstrando interesse na compra, o suspeito entrou em contato, negociou o produto e marcou um encontro no bairro Santarenzinho.

O suspeito foi detido na casa onde mora, no bairro Matinha. Os agentes do 35º Batalhão da Polícia Militar ainda conseguiram recuperar o aparelho. As informações sobre o caso são que, no local combinado, o suspeito pediu para verificar o aparelho e alegou que precisava inserir a senha do Wi-Fi. Em seguida, entrou em uma oficina próxima e, aproveitando um momento de distração da vítima, pulou o muro de casas ao lado e fugiu levando o celular.

Após o crime, imagens do suspeito passaram a circular nas redes sociais, o que contribuiu para sua identificação. Com as informações recebidas pela população e o trabalho do serviço de inteligência, policiais militares localizaram o suspeito. Segundo a corporação, familiares colaboraram com a abordagem e não houve resistência durante a prisão. Ainda de acordo com a PM, o suspeito confessou ter se apropriado do aparelho.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.