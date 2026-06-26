Suspeito de tentar matar a companheira com golpes de facão é preso em Abaetetuba

Um homem suspeito de tentar matar a companheira com golpes de facão foi preso em flagrante em Abaetetuba, no nordeste do Pará. A captura ocorreu na tarde de quinta-feira (25), poucas horas após o crime, quando o suspeito foi localizado tentando deixar a região das ilhas em uma embarcação. A tentativa de feminicídio aconteceu durante a manhã, na região do Rio Sirituba, na Vila do Barriga, zona rural do município.

Segundo a PC, a abordagem foi realizada após equipes de segurança intensificarem as buscas e montarem um monitoramento estratégico nas rotas fluviais, diante da possibilidade de fuga. Assim que tomou conhecimento da ocorrência, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) iniciou as investigações e deu início às diligências para identificar e localizar o suspeito.

As informações apuradas apontam que a vítima, de 37 anos, teria sido atacada após uma discussão com o companheiro, quando o casal retornava de uma festa. Durante a agressão, o homem teria utilizado um terçado para desferir golpes contra a mulher. Ao tentar proteger a cabeça, a vítima sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas expostas no braço e na mão esquerda. Após a violência, o suspeito fugiu do local.

Captura

Com as informações reunidas pelos investigadores, os agentes foram reunidos para auxiliar nas buscas. As equipes passaram a monitorar pontos estratégicos da região, principalmente as rotas de saída por via fluvial. Ainda durante a tarde, uma embarcação que deixava a ilha foi interceptada pelos policiais. Durante a abordagem, os agentes identificaram o suspeito entre os passageiros e efetuaram a prisão em flagrante.

Após a captura, o homem foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Abaetetuba, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com a investigação para esclarecer todos os detalhes da tentativa de feminicídio.

Resposta rápida

O delegado de Polícia Civil Mhoab Khayan, titular da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, destacou a rápida resposta das forças de segurança e a integração operacional na região.

“Logo que a Polícia Civil tomou conhecimento da tentativa de feminicídio, realizou diligências imediatas, inclusive no hospital, onde foi constatada a gravidade das lesões da vítima. Em seguida, foram acionadas as equipes da Base Fluvial do Baixo Tocantins, que repassaram informações e iniciaram as buscas, resultando na prisão em flagrante do suspeito, ainda no mesmo dia. Ele já possui antecedentes criminais e foi lavrado auto de prisão em flagrante”, detalhou.

A vítima recebeu atendimento inicial em unidade de urgência do município e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para atendimento hospitalar especializado.

A Polícia Civil segue conduzindo o inquérito policial para aprofundar a apuração dos fatos e adotar as medidas judiciais cabíveis. O suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas e registros relacionados a crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Combate

A governadora do Pará, Hana Ghassan, destacou que a atuação firme e integrada das forças de segurança reforça o enfrentamento à violência contra a mulher em todo o Estado.

“O Pará não tolera mais agressores de mulheres, estejam onde estiverem, não permitirá mais esses tipos de crimes, seja onde for. E o recado é claro: quem agride mulheres não terá paz nem espaço no nosso Estado. As forças de segurança atuam de forma integrada, com resposta rápida e firme. O Pará segue vigilante e com tolerância zero diante desse tipo de crime, garantindo a responsabilização dos autores”, reiterou a governadora Hana Ghassan.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-lin Anselmo, destacou que a atuação integrada e a presença operacional nas regiões ribeirinhas têm fortalecido a capacidade de resposta das forças de segurança na proteção a mulheres e na responsabilização de agressores.

“A atuação integrada entre as forças de segurança foi determinante para a rápida localização e prisão em flagrante do suspeito. As bases fluviais ampliam nossa capacidade operacional e garantem presença permanente do Estado em áreas estratégicas do território paraense. Seguiremos fortalecendo as ações de enfrentamento à criminalidade e de proteção às mulheres”, afirmou.

Atuação da Base Fluvial de Abaetetuba

Entregue pelo governo do Pará no dia 25 de março de 2026, a Base Fluvial de Abaetetuba integra as ações de fortalecimento da segurança pública no Baixo Tocantins, ampliando a presença do Estado nas rotas fluviais e em comunidades ribeirinhas.

A estrutura faz parte da estratégia estadual de atuação integrada das forças de segurança nos rios da região.

A base atua em ações de patrulhamento fluvial, fiscalização, combate ao tráfico de drogas, localização de foragidos, apoio às operações policiais e resposta rápida a ocorrências em áreas de difícil acesso, contribuindo para ampliar a segurança e a cobertura operacional no território ribeirinho.