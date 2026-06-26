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Polícia

Homem é preso suspeito de esfaquear a mulher após discussão em Santarém

Seguindo as informações iniciais, a vítima conseguiu escapar e foi socorrida pelo Samu

O Liberal
fonte

(Divulgação)

Um homem foi preso suspeito de tentar matar a companheira durante uma discussão no bairro Jardim Santarém, em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado na madrugada de sexta-feira (26). Após o ataque, a vítima conseguiu fugir, procurou abrigo na residência da filha e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu em uma residência nas proximidades da Rua Orquídea. Mesmo ferida por um golpe de faca, a mulher conseguiu deixar o local e pedir ajuda à família. Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas para atender à ocorrência. Após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Santarém (HMS).

A mulher apresentava um ferimento provocado por arma branca na região das costas. Apesar de a lesão ser considerada profunda, ela estava consciente e apresentava quadro clínico estável no momento do atendimento. Segundo relato da vítima, a discussão começou após ela se recusar a permitir que o companheiro consumisse bebida alcoólica com amigos dentro da residência. Durante o desentendimento, o suspeito teria se armado com uma faca e desferido um golpe nas costas da mulher.

De acordo com as autoridades policiais, a ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio. Logo após a agressão, o suspeito deixou o local, mas foi identificado pelos policiais, que iniciaram diligências para localizá-lo. Ainda durante as buscas, o homem foi encontrado e preso. Em seguida, ele foi encaminhado à delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O suspeito permanece à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.

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tentativa de feminicídio
Polícia
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