Tentativa de assalto termina com homem baleado no bairro do Jurunas, em Belém

Uma tentativa de assalto terminou com um homem baleado no final da manhã desta sexta-feira (26), na Viela São José, esquina com a avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, em Belém. De acordo com informações preliminares, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e abordaram um policial civil, que estaria em um estabelecimento comercial localizado em um posto de combustível.

O caso ocorreu por volta das 11h30. Ainda segundo relatos de testemunhas, a dupla teria anunciado o assalto e exigido pertences pessoais, como cordões e pulseiras. Durante a ação, o policial teria reagido e efetuado disparos contra os suspeitos.

Um mototaxista que passava pelo local acabou sendo atingido. Já os suspeitos de cometer o assalto conseguiram fugir. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência. A vítima baleada foi encaminhado para uma unidade de saúde por moradores da área.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias da ocorrência. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.