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Polícia

Homem é morto a tiros enquanto andava de moto em Itaituba

O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (26/6), na 32ª Rua, no bairro Santo Antônio

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Um homem identificado preliminarmente como Tarlison foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (26/6), na 32ª Rua, no bairro Santo Antônio, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima estava em uma motocicleta quando foi atingida pelos disparos.

Segundo o Portal Giro, equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram que o homem já estava sem vida. Até agora, o autor dos disparos não foi localizado e as circunstâncias do crime são desconhecidas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.

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