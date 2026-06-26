Homem é morto a tiros enquanto andava de moto em Itaituba

Um homem identificado preliminarmente como Tarlison foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (26/6), na 32ª Rua, no bairro Santo Antônio, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima estava em uma motocicleta quando foi atingida pelos disparos.

Segundo o Portal Giro, equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram que o homem já estava sem vida. Até agora, o autor dos disparos não foi localizado e as circunstâncias do crime são desconhecidas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.