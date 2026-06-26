Moradores interditam avenida Perimetral após morte de homem durante ação policial no Guamá

Moradores do conjunto residencial Riacho Doce II interditaram um trecho da avenida Perimetral, no bairro do Guamá, em Belém, no início da noite desta sexta-feira (26), em protesto após uma ação da Polícia Militar.

A manifestação ocorreu em frente ao Portal 2 da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os manifestantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira para bloquear a via.

O trânsito no perímetro ficou interrompido nos dois sentidos. Viaturas da Polícia Militar acompanharam a situação.

Segundo moradores, o protesto foi motivado por uma operação realizada no bairro do Guamá. Eles afirmam que um homem, identificado apenas como "Dilcinho", morreu durante a intervenção policial realizada nesta sexta-feira (26), no momento em que estava deitado em uma cama, dentro de um imóvel.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores revoltados incendiando pneus e pedaços de madeira no meio da avenida Perimetral, formando uma barreira que impediu a passagem de veículos.

Até o momento, a Polícia Militar não se pronunciou oficialmente sobre as circunstâncias da morte nem sobre a operação que desencadeou a manifestação.