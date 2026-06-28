Suspeito de homicídio morre em intervenção policial e comparsa é preso em Itaituba
A ação ocorreu horas após um homicídio no bairro Santo Antônio
Um suspeito de participação em um homicídio morreu durante uma intervenção da Polícia Militar, enquanto outro investigado foi preso, no início da noite de sexta-feira (26), em Itaituba, no sudoeste do Pará. A ação foi resultado de uma operação integrada poucas horas após o assassinato de Talisson Rodrigo da Silva, de 24 anos, que foi morto no bairro Santo Antônio.
De acordo com a Polícia Militar, as investigações conduzidas pelo serviço reservado do Comando de Policiamento Regional X (CPR-X) permitiram identificar os suspeitos conhecidos pelos apelidos de “Sagaz” e “Mec”. As diligências contaram com o apoio de equipes da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (1ª CIME).
Segundo a polícia, ‘Sagaz’ foi localizado em uma residência no bairro da Liberdade. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola que, conforme as investigações iniciais, pode ter sido utilizada na execução de Talisson. Após ser detido, o suspeito informou aos policiais o possível paradeiro do comparsa.
As equipes seguiram até um imóvel localizado na Rua das Magnólias, esquina com a Travessa Flor de Lis, no bairro Cidade Nova. Ainda conforme a versão apresentada pela Polícia Militar, Mec reagiu à abordagem apontando um revólver calibre .38 contra os agentes, que revidaram. O suspeito foi baleado durante a ação.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento, mas, ao chegar ao local, constatou que Mec já estava sem vida. Nenhum policial ficou ferido durante a ocorrência.
Além da prisão de ‘Sagaz’, a operação resultou na apreensão de armas de fogo, porções de entorpecentes, aparelhos celulares e dinheiro. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o suspeito preso, para os procedimentos legais.
Segundo a PM, as armas apreendidas passarão por perícia, incluindo a pistola que teria sido utilizada no assassinato de Talisson Rodrigo da Silva. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local da intervenção para realização da perícia e remoção do corpo.
Talisson Rodrigo da Silva foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (26), no bairro Santo Antônio. De acordo com a polícia, ele possuía antecedentes criminais e era apontado como integrante de uma facção criminosa. A principal linha de investigação indica que o homicídio pode ter sido motivado pela disputa entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas na região.
O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a participação dos suspeitos no assassinato e trabalha para esclarecer completamente a dinâmica do crime e identificar outros possíveis envolvidos.
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