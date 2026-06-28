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Polícia

Suspeito de homicídio morre em intervenção policial e comparsa é preso em Itaituba

A ação ocorreu horas após um homicídio no bairro Santo Antônio

O Liberal
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Suspeito de homicídio morre em intervenção policial e comparsa é preso em Itaituba. (Foto: O Impacto Santarém)

Um suspeito de participação em um homicídio morreu durante uma intervenção da Polícia Militar, enquanto outro investigado foi preso, no início da noite de sexta-feira (26), em Itaituba, no sudoeste do Pará. A ação foi resultado de uma operação integrada poucas horas após o assassinato de Talisson Rodrigo da Silva, de 24 anos, que foi morto no bairro Santo Antônio.

De acordo com a Polícia Militar, as investigações conduzidas pelo serviço reservado do Comando de Policiamento Regional X (CPR-X) permitiram identificar os suspeitos conhecidos pelos apelidos de “Sagaz” e “Mec”. As diligências contaram com o apoio de equipes da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (1ª CIME).

Segundo a polícia, ‘Sagaz’ foi localizado em uma residência no bairro da Liberdade. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola que, conforme as investigações iniciais, pode ter sido utilizada na execução de Talisson. Após ser detido, o suspeito informou aos policiais o possível paradeiro do comparsa.

As equipes seguiram até um imóvel localizado na Rua das Magnólias, esquina com a Travessa Flor de Lis, no bairro Cidade Nova. Ainda conforme a versão apresentada pela Polícia Militar, Mec reagiu à abordagem apontando um revólver calibre .38 contra os agentes, que revidaram. O suspeito foi baleado durante a ação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento, mas, ao chegar ao local, constatou que Mec já estava sem vida. Nenhum policial ficou ferido durante a ocorrência.

Além da prisão de ‘Sagaz’, a operação resultou na apreensão de armas de fogo, porções de entorpecentes, aparelhos celulares e dinheiro. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o suspeito preso, para os procedimentos legais.

Segundo a PM, as armas apreendidas passarão por perícia, incluindo a pistola que teria sido utilizada no assassinato de Talisson Rodrigo da Silva. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local da intervenção para realização da perícia e remoção do corpo.

Talisson Rodrigo da Silva foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (26), no bairro Santo Antônio. De acordo com a polícia, ele possuía antecedentes criminais e era apontado como integrante de uma facção criminosa. A principal linha de investigação indica que o homicídio pode ter sido motivado pela disputa entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas na região.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a participação dos suspeitos no assassinato e trabalha para esclarecer completamente a dinâmica do crime e identificar outros possíveis envolvidos.

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