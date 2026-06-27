Sargento do Corpo de Bombeiros agride mulher e é preso em Belém

Policiais civis prenderam um sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará de forma preventiva, na manhã de sexta-feira (26), no bairro do Tenoné, de Icoaraci, após denúncia de violência doméstica contra a esposa dele. Essa ação policial foi efetuada por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) desse Distrito de Belém, por meio da Operação "Tolerância Zero", para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor do homem pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Como repassa a Polícia Civil, "oO investigado é sargento do Corpo de Bombeiros Militar, e as diligências que culminaram em sua captura decorrem do trabalho investigativo contínuo realizado pela equipe policial, com o objetivo de localizar seu paradeiro".

Durante o monitoramento, como informa a PC, foi possível confirmar a presença do investigado no imóvel, momento em que os policiais procederam à abordagem e deram fiel cumprimento ao mandado, cientificando-o acerca da ordem judicial, que foi cumprida de forma pacífica e sem qualquer resistência.

A prisão preventiva foi decretada pelo juízo competente após representação da autoridade policial, diante dos elementos colhidos no inquérito policial que evidenciaram a prática dos crimes de lesão corporal e violência psicológica, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, como informa a Polícia Civil.

A PC esclarece: "Conforme apurado durante as investigações, a vítima relatou que foi agredida pelo companheiro em via pública, provocando várias lesões. As agressões somente cessaram após a intervenção de populares que ouviram seus pedidos de socorro. A vítima informou, ainda, que não se tratava de um episódio isolado, afirmando que já havia sido agredida em outras ocasiões em razão do comportamento excessivamente ciumento do investigado, inclusive na presença da filha do casal. Após a captura, o investigado foi conduzido à sede da DEAM Icoaraci para a adoção dos procedimentos legais cabíveis e posterior apresentação ao sistema de justiça".