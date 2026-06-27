Homem é encontrado morto com marcas de golpes de arma branca em Ananindeua

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã deste sábado (27), em uma área de difícil acesso nas proximidades da avenida Blumenau com a avenida União, no bairro Aurá, em Ananindeua, próximo ao antigo aterro sanitário.

Segundo as primeiras informações, a vítima apresentava diversas lesões provocadas por arma branca, incluindo um ferimento na região do pescoço. Como o homem não portava documentos, a identidade ainda não havia foi confirmada, até a publicação desta reportagem.

Após a localização do corpo, equipes policiais isolaram a área para o trabalho da perícia. O corpo foi removido pela Polícia Científica e encaminhado para perícia que deverá auxiliar na apuração das circunstâncias do crime.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios, que busca identificar a autoria e a motivação do assassinato. A polícia também procura imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam contribuir com as investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.