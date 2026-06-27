Homem é preso por suspeita de importunação sexual contra funcionária de supermercado em Parauapebas

Um homem foi preso no início da noite de sexta-feira (26), suspeito de importunar sexualmente uma funcionária de um supermercado no bairro Nova Carajás, em Parauapebas. A prisão foi realizada por agentes da Guarda Municipal de Parauapebas, após acionamento do Centro de Controle Operacional (CCO).

De acordo com a Guarda Municipal, a vítima estava trabalhando quando foi abordada pelo suspeito, que pediu informações sobre um produto.

Após o primeiro contato, ele teria segurado o braço da funcionária e, no momento em que ela se afastava para retomar suas atividades, praticado o ato de importunação sexual.

Após a denúncia, os agentes realizaram buscas e localizaram o suspeito ainda no interior do supermercado.

Segundo a corporação, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez. Em seguida, o homem foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.